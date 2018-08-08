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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:54 م
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عضو عربى فى الكنيست يقدم استقالته بالعربية فى تحد لقانون "الدولة القومية"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:58 م
عضو عربى فى الكنيست يقدم استقالته بالعربية فى تحد لقانون "الدولة القومية" الكنيست الإسرائيلى
رام الله أ ش أ
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قدم عضو كنيست عربى استقالته من عضوية البرلمان الإسرائيلى (الكنيست) باللغة العربية، احتجاجا على قانون "الدولة القومية لليهود" الذى اعتمد مؤخرا.

وكتب النائب وائل يونس، من القائمة العربية المشتركة، فى كتاب استقالته الموجه إلى رئيس الكنيست يولى ادلشتاين أنه "استنادا على البند 40 من قانون أساس الكنيست، أعلمك باستقالتى من الكنيست".

ولكن هيئة البث الإسرائيلية (حكومية) قالت إن رئيس الكنيست أدلشتاين رفض الاستقالة لأنها مكتوبة بالعربية، وللقائمة العربية المشتركة، التى تضم 4 أحزاب عربية، 13 نائبا فى الكنيست الإسرائيلي.

وقدم يونس استقالته، بناء على اتفاق الأحزاب العربية، الذى تم على أساسه خوض الانتخابات فى عام 2015، وينص على التناوب بين الأعضاء، حيث سيحل مكانه عضو عربى آخر، من حزب مختلف، وحتى الآن عارضت القائمة المشتركة قانون "الدولة القومية" ولكنها لم تعلن انسحابها من عضوية البرلمان الإسرائيلي، إلا أن عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني" المعارض زهير بهلول، أعلن الأسبوع الماضى استقالته من الكنيست احتجاجا على قانون "الدولة القومية".

وقد أقر الكنيست، فى 19 يوليو الماضي، قانون "الدولة القومية"، بصورة نهائية، وينص على أن "دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودي".

كما ينص على أن "حق تقرير المصير فى دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التى تؤدى إلى المواطنة المباشرة هى لهم كذلك حصراً"، وأن "القدس الكبرى والموحدة عاصمة إسرائيل"، وأن "العبرية هى لغة الدولة الرسمية"، وهو ما يعنى أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.

 


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