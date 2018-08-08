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عرض تسجيلات الرشوة فى قضية "رئيس حى الهرم" على خبراء الإذاعة والتليفزيون

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:09 م
عرض تسجيلات الرشوة فى قضية "رئيس حى الهرم" على خبراء الإذاعة والتليفزيون المتهم اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، فى اتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، حيث أمرت بعرض المقاطع الصوتية المسجلة بمعرفة الأجهزة الرقابية على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون؛ لفحصها وتفريغها وكتابة تقرير وافً عنها.

 

وطلبت النيابة تقرير واف عن نتائج فحص التسجيلات؛ لاستكمال التحقيقات فى القضية، فضلًا عن أخذ بصمة صوت المتهم، وإجراء عملية مضاهاة للصوت الوارد بالتسجيلات بصوت، للتأكد من أن الصوت الوارد بالتسجيلات هو صوته.

 

وكان اللواء إبراهيم عبد العاطى، وصل إلى مقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه، ومواجهته بالتسجيلات.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

 

وكانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.

 

وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.


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