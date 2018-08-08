عدد قياسى من النساء يترشحن إلى الكونجرس الأمريكى

واشنطن (أ ف ب)

تتنافس عدد قياسى من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكى فى نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسى وتحدى الرئيس دونالد ترامب.

وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية فى العديد من الولايات الأمريكىة الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد فى مجلس النواب فى انتخابات منتصف الولاية فى نوفمبر.

وقال مركز النساء الأمريكىات والسياسة بعد التصويت فى كنساس ومتشيجن "الأمر أصبح رسمياً .. لقد حطمنا الرقم القياسى فى أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب".وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على تويتر، وفى يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا فى عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهم 42 -- 24 من الديموقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسى السابق 40 فى 2016، بحسب المركز.

والعديد من المرشحات اللواتى لهن حظا جيدا فى الفوز هن من الاقليات غير الممثلة فى الكونجرس، وبينهم رشيدة طليب التى فازت فى الانتخابات الديموقراطية فى متشيجن الثلاثاء ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونجرس.

كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين فى الانتخابات، وقال المركز أن "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونجرس الأمريكى".

وتأتى الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترامب وفى عام شهد حركة ضد التحرش الجنسى الذى تتعرض له النساء من رجال فى مناصب بارزة.