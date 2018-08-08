video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

عدد قياسى من النساء يترشحن إلى الكونجرس الأمريكى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:29 م
عدد قياسى من النساء يترشحن إلى الكونجرس الأمريكى الكونجرس
واشنطن (أ ف ب)
إضافة تعليق

تتنافس عدد قياسى من النساء على مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكى فى نوفمبر، بعد عام شهد تحركا ضد التحرش الجنسى وتحدى الرئيس دونالد ترامب.

وعقب جولة أخرى من الانتخابات الفرعية فى العديد من الولايات الأمريكىة الثلاثاء، ستنافس 183 امرأة على مقاعد فى مجلس النواب فى انتخابات منتصف الولاية فى نوفمبر.

وقال مركز النساء الأمريكىات والسياسة بعد التصويت فى كنساس ومتشيجن "الأمر أصبح رسمياً .. لقد حطمنا الرقم القياسى فى أعداد النساء المرشحات لمجلس النواب".وقبل الآن، بلغ ذلك العدد 167 امرأة.

كما تتنافس 11 امرأة على الأقل على منصب حاكم ولاية، حسبما ذكر المركز على تويتر، وفى يونيو، حققت النساء رقماً قياسيا فى عدد المرشحات منهن لمجلس الشيوخ. فقد بلغ عددهم 42 -- 24 من الديموقراطيين و18 من الجمهوريين. وكان الرقم القياسى السابق 40 فى 2016، بحسب المركز.

والعديد من المرشحات اللواتى لهن حظا جيدا فى الفوز هن من الاقليات غير الممثلة فى الكونجرس، وبينهم رشيدة طليب التى فازت فى الانتخابات الديموقراطية فى متشيجن الثلاثاء ويعتقد أنها ستصبح أول امرأة مسلمة ستدخل الكونجرس.

كما تتنافس العديد من النساء من السكان الأصليين فى الانتخابات، وقال المركز أن "لم يسبق أن انتخبت نساء من السكان الأصليين إلى الكونجرس الأمريكى".

وتأتى الأرقام القوية من المرشحات عند منتصف ولاية ترامب وفى عام شهد حركة ضد التحرش الجنسى الذى تتعرض له النساء من رجال فى مناصب بارزة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الصحف العالمية: مرشح مسلم من أصل مصرى لمنصب حاكم ولاية أمريكية يؤيد تقنين الماريجوانا.. تركيا تبعث وفد رفيع المستوى لواشنطن لتهدئة التوترات.. ورشيدة طليب تقترب من عضوية الكونجرس كأول مسلمة فى التاريخ

عدد قياسى

النساء

الكونجرس الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

التحرش الجنسى




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة