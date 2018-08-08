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عبور 67 سفينة قناة السويس بحمولات 5 ملايين طن

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:09 ص
عبور 67 سفينة قناة السويس بحمولات 5 ملايين طن قناة السويس-ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح وجمال حراجى
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قال الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن حركة الملاحة بالقناة سجلت اليوم الأربعاء، رقماً قياسياً في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة بعبور 67 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات 5 ملايين طن، "بلغ عدد السفن العابرة من الشمال  27 سفينة بحمولات 1.8 مليون طن، فيما عبرت 40 سفينة من الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بحمولات 3.2  مليون طن".

كما شهدت القناة عبور 8 سفن عملاقة تزيد حمولاتها عن 150 ألف طن للسفينة، فيما عبرت 9 سفن ضخمة ضمن شريحة الحمولات التي تتراوح بين 100 إلى 150 ألف طن للسفينة الواحدة.

وتصدرت حركة الملاحة من اتجاه الشمال سفينة الحاويات الدنماركية العملاقة MARSEILLE MAERSK ، المُصنفة كإحدى أكبر سفن الحاويات في العالم بحمولة 221 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى عُمان، فيما جاءت سفينة الحاويات الدنماركية MOGENS MAERSK على رأس قافلة الجنوب بحمولة 200 ألف طن في رحلتها القادمة من سيريلانكا والمتجهة إلى المملكة المتحدة.

وأكد الفريق "مميش"، أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع احتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك في الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع  القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة.  

وأضاف الفريق مميش فى بيان له، أن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحري لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى.


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