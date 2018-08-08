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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:40 م
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عاطل ينصب على مستخدمى ماكينات الصرف الآلى ويستولى على أموالهم بالدقى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:20 م
عاطل ينصب على مستخدمى ماكينات الصرف الآلى ويستولى على أموالهم بالدقى تحذير من النصب عند ماكينات الصرف
كتب بهجت أبو ضيف
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل، لاتهامه بالنصب على المسنين، المترددين على ماكينات الصرف الآلى بالبنوك، والاستيلاء على نقودهم، بواسطة استبدال بطاقات الصرف الخاصة بهم، بعد إيهامهم بمساعدتهم فى صرف النقود بالدقى، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

وتم ضبط المتهم بعد محاولته النصب على موظف بالمعاش فى الدقى، وإيهامه للضحية بمساعدته فى صرف النقود، حيث فوجئ الموظف بالمتهم يستبدل بطاقة الصرف الخاصة به، بعد حصوله منه على الرقم السرى، فاستغاث بفرد الشرطة المعين خدمة لتأمين البنك، وتم ضبط المتهم.

 

وبمواجهة المتهم اعترف أمام المقدم مصطفى خليل رئيس مباحث الدقى، ومعاونه النقيب أحمد فاروق بارتكاب الواقعة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.


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