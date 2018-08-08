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عاطلان يرتديان ملابس عمال توصيل طلبات لسرقة الفيلات بالشيخ زايد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:24 م
عاطلان يرتديان ملابس عمال توصيل طلبات لسرقة الفيلات بالشيخ زايد حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على عاطلين لاتهامهما بسرقة الفيلات الفارهة بالشيخ زايد، وكشفت التحريات عن أن المتهمين يرتديان ملابس خاصة بعمال توصيل الطلبات تابعين لصيدلية شهيرة لإبعاد الشبهة عنهما،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للمقدم سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد تفيد بتورط عاطلين فى سرقة عدد من الفيلات الفارهة، وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما أدوات تستخدم فى السرقة، وبمواجهتهما اعترفا بارتداء ملابس خاصة بعمال توصيل الطلبات التابعة لصيدلية شهيرة لإبعاد الشبهة عنهما،  وحرر العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة الشيخ زايد محضرًا بالواقعة، وأحال المتهمين إلى النيابة للتحقيق.

 


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