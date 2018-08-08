ظريف: أمريكا لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط

قال وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير النفط.

وكان مسؤولون أمريكيون قالوا فى الأسابيع الأخيرة ، إنهم يهدفون إلى إيقاف صادرات إيران النفطية تماما كوسيلة للضغط على طهران كى توقف برامجها النووية والصاروخية ، وتتوقف عن التدخل فى الصراعات الإقليمية فى سوريا والعراق.

وتابع ظريف بقوله "إذا أراد الأمريكيون الإحتفاظ بهذه الفكرة الساذجة والمستحيلة فعليهم أيضا أن يدركوا عواقبها ، فلا يمكنهم التفكير في أن إيران لن تصدر النفط وأن آخرين سيصدرون" ، ولم يوضح ظريف العواقب التى قد تواجهها الولايات المتحدة .

واضاف ظريف :بات من الصعب تصور إجراء محادثات مع الولايات المتحدة بعدما فقدت ثقة العالم فيها بسبب تقلب مواقفها، متحدثا غداة دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ مجددا ضد طهران ،"تخيلوا التفاوض الآن، كيف سنثق بهم؟ أميركا تتذبذب بشكل دائم ولذا فلم يعد أحد يثق بهم الآن".