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طلاب فلسطينيون يشاركون فى بطولة الجامعات الأوروبية للمناظرة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:00 ص
طلاب فلسطينيون يشاركون فى بطولة الجامعات الأوروبية للمناظرة طلاب فلسطينيون
كتب: محمد الأحمدى
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شارك طلاب فلسطينيون فى بطولة الجامعات الأوروبية للمناظرة (European Universities debating championship) منذ تأسيس هذه البطولة عام 1999.

وتعد هذه البطولة ثانى أضخم بطولة على مستوى جامعات العالم بعد البطولة العالمية لمناظرات الجامعات وتعقد سنويا فى إحدى الدول الأوروبية المستضيفة لذلك سُميت بالأوروبية إلا أنها تستقبل طلاب الجامعات من كافة أنحاء العالم.

وقد شارك فى البطولة لهذا عام اربع طلاب من كلية القدس بارد وهم (داليا العيسه و رامز الحايك اللذان) حصلا على منحة البطولة والطالبتان لين جيوسى ورهف صلاحات، وطالبتان من جامعة النجاح الوطنية هما تمارة عبد اللطيف و إيمان سراج و اللتان حازتا أيضا على منحة البطولة للمناظرين المتميزين.

وقالت داليا " كانت مدربتى السابقة على فن المناظرة، شارميلا برميناند وهى حاليا طالبة دكتوراه فى جامعة كامبريدج البريطانية بتعريفى بهذه البطولة وانا طالبة فى الثانوية العامة".

واضافت "قالت لى بالحرف الواحد انها تتمنى أن ترى فلسطين تنافس الدول الاخرى على المستوى العالمى وانه بمشاركتنا فى المسابقة سوف نصنع التاريخ فى مجتمع المناظرة الدولى".

وتعتبر مشاركة فلسطين هذا العام بمثابة بداية عهد جديد تصبح فيه فلسطين دائماً حاضرة فى البطولات العالمية. حيث تم التصويت بالإجماع الكلى على ان تصبح دولة فلسطين عضوا فى مجلس المناظرات الاوروبى EUDC council.

وتم اتخاذ قرار من المجلس يقضى بمعاقبة الدول التى تقرر مقاطعة الفرق الاسرائيلية او المناظرة معها، الا انه تم رفع القرار الى مجلس الاستئناف وتم استخدام حق النقض الفيتو ضد القرار، ما يعنى انه وبتصويت ٩ دول مقابل ٨ تستطيع الفرق الفلسطينية والعربية مقاطعة الفرق الاسرائيلية دون مواجهة عقوبات قاسية تشمل الطرد من البطولة. ويعود الفضل فى ذلك الى الدول المساندة لفلسطين مثل قطر الذين دافعوا عن الفريق الفلسطينى فى المجلس، بولندا، سلوفينيا وعموم دول اوروبا الشرقية.

ولم تشارك اى دول عربية غير قطر فى البطولة لهذا العام، لكن الطلاب يأملون ان تكون مشاركتهم هذه دافعا يحفر المناظرين العرب من الجامعات العربية الاخرى على المشاركة. كما ويأملون ان تستطيع فلسطين المشاركة سنويا فى المسابقة عن طريق إيجاد دعم ثابت للمناظرات فى فلسطين خصوصا ان المشاركة فى هذه البطولة لهذا العام كانت تعتمد الى حد كبير على التبرعات التى قامت بها سيدات اعمال فلسطينيات وبعض من أساتذتهم الجامعيين.

 


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