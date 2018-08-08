طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.
ويتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
وسط الدلتا 25 35
الإسكندرية 24 32
بلطيم 25 32
مطروح 24 32
السلوم 23 31
سيوة 26 38
بورسعيد 27 32
دمياط 26 32
العريش 23 33
رفح 22 32
الإسماعيلية 24 36
السويس 25 35
رأس سدر 25 36
نخل 18 35
نويبع 27 36
طابا 25 35
كاترين 20 34
الطور 27 36
شرم الشيخ 30 38
الغردقة 29 39
مرسى علم 28 37
الفيوم 25 37
بنى سويف 25 37
المنيا 25 37
أسيوط 25 38
سوهاج 26 39
قنا 27 40
الأقصر 27 41
أسوان 28 41
أبوسمبل 29 40
الوادي الجديد 27 41
شلاتين 28 38
أبو رماد 28 37
رأس حدربة 29 36
حلايب 30 36
أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 31 43
المدينة 31 44
الرياض 29 42
المنامة 33 39
أبوظبي 33 41
الدوحة 33 41
الكويت 33 47
دمشق 18 36
بيروت 27 31
عمان 19 32
القدس 20 29
غزة 25 31
بغداد 29 43
مسقط 27 35
صنعاء 13 25
الخرطوم 26 36
طرابلس 26 31
تونس 24 31
الجزائر 23 31
الرباط 20 27
نواكشوط 22 28
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 15 31
اسطنبول 24 30
إسلام آباد 25 31
نيودلهي 27 33
جاكرتا 24 33
بكين 24 29
كوالالمبور 24 31
طوكيو 26 30
أثينا 25 34
روما 21 33
باريس 18 27
مدريد 18 36
برلين 22 36
لندن 15 22
مونتريال 19 28
موسكو 11 22
نيويورك 22 29
واشنطن 22 33
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