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طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:03 ص
طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس- أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجة البحرى والقاهرة، شديد الحرارة، جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس بالقاهرة العظمى 36  والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 23 درجة.


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الأرصاد: غدا طقس حار بالوجة البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

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