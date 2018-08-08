طالبان تبحث عن دعم أمريكى لمواجهة خطر داعش فى أفغانستان

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن حركة طالبان تستعد لشن هجوم ضخم ضد تنظيم داعش فى أفغانستان، وتعمل على جمع المقاتلين لسحق الجماعة المنافسة.

وأوضحت الصحيفة أن المسلحين يسعون كذلك إلى الحصول على تعاون ضمنى من القوات الأمريكية والأفغانية لوقف الغارات الجوية فى منطقة الصراع لتجنب ضرب قوات طالبان وهى تواجه عدوا مشتركا.

واعتبرت الصحيفة أن الطلب يمكن أن يمثل خطوة أخرى فى عملية السلام الناشئة بين طالبان والحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين ، لاسيما مع وقف إطلاق نار ناجح خلال عيد الفطر المبارك، موضحة وجود محادثات بين مسئولين أمريكيين وطالبان.

وهزمت حركة طالبان داعش فى شمال أفغانستان بعد يومين من القتال المرير الأسبوع الماضى وتجمع صفوفها الآن لشن هجوم ضد معقلها الرئيسى فى ولاية ننجرهار، وقد استدعت مقاتليها من ولايات أخرى استعدادا للهجوم المتوقع خلال أيام ويستغرق عدة أسابيع.