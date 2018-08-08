video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان تبحث عن دعم أمريكى لمواجهة خطر داعش فى أفغانستان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:04 م
طالبان تبحث عن دعم أمريكى لمواجهة خطر داعش فى أفغانستان طالبان أفغانستان
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية إن حركة طالبان تستعد لشن هجوم ضخم ضد تنظيم داعش فى أفغانستان، وتعمل على جمع المقاتلين لسحق الجماعة المنافسة.

 

وأوضحت الصحيفة أن المسلحين يسعون كذلك إلى الحصول على تعاون ضمنى من القوات الأمريكية والأفغانية لوقف الغارات الجوية فى منطقة الصراع لتجنب ضرب قوات طالبان وهى تواجه عدوا مشتركا.

 

واعتبرت الصحيفة أن الطلب يمكن أن يمثل خطوة أخرى فى عملية السلام الناشئة بين طالبان والحكومة الأفغانية وحلفائها الغربيين ، لاسيما مع وقف إطلاق نار ناجح خلال عيد الفطر المبارك، موضحة وجود  محادثات بين مسئولين أمريكيين وطالبان.

 

وهزمت حركة طالبان داعش فى شمال أفغانستان بعد يومين من القتال المرير الأسبوع الماضى وتجمع صفوفها الآن لشن هجوم ضد معقلها الرئيسى فى ولاية ننجرهار، وقد استدعت مقاتليها من ولايات أخرى استعدادا للهجوم المتوقع خلال أيام ويستغرق عدة أسابيع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة شمال أفغانستان إلى 8 مدنيين

مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين فى انفجار عبوة ناسفة شمال أفغانستان

مقتل 8 مدنيين وإصابة 6 إثر انفجار قنبلة شمالى أفغانستان

طالبان

اخبار العالم

افغانستان

داعش




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة