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طارق عامر: تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين فى ديسمبر المقبل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:20 م
طارق عامر: تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين فى ديسمبر المقبل طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
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كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ردًا على أسئلة "اليوم السابع"، إنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، فى شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض على تجديد ودائع لدول أخرى خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، على هامش مشاركته فى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن هيكل ديون مصر فى أغلبه طويل الأجل، ونسبة الديون قصيرة الأجل أقل كثيرًا فى هيكل مديونات مصر، مؤكدًا أن فلسفة إدارة البنك المركزى المصرى، للاحتياطى الأجنبى لمصر، نجحت فى الوصول به إلى أكثر من 44 مليار دولار، ونجحت فى إدخال 13 مليار دولار فى الاحتياطى خلال الفترة الماضية.
 
 

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