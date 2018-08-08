video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:55 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال أعمال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية..

طارق عامر: الرئيس السيسى اتخذ قرارا جريئا بحل الأزمات الاقتصادية لمصر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:23 ص
طارق عامر: الرئيس السيسى اتخذ قرارا جريئا بحل الأزمات الاقتصادية لمصر جانب من أعمال المؤتمر
شرم الشيخ - أحمد يعقوب
إضافة تعليق

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن التحديات التى تواجه القارة الأفريقية تستحق النقاش خلال أعمال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية وطرح الحلول الجذرية لها من خلال السياسات اللازمة لذلك، مؤكدا على أهمية معالجة مشكلة التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر، وبالتالى كان لابد من قرار جرىء اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر لحل الأزمات الاقتصادية التى تواجه اقتصاد ومالية مصر.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن مجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية مطالبا بعرض ومناقشة السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية لحل الأزمات التى تواجه اقتصاد العالم ومنها إجراءات الحماية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الإفريقية، ونتطلع كمحافظى بنوك مركزية إلى بذل الجهود والسياسات اللازمة لمستقبل آمن لشعوبنا.

ولفت محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن التوجه الحالى فى مصر نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمى، مؤكدا أنه الطريق الوحيد لإحداث نقلة فى الاقتصاد هو العمل والجهد وقوة التحمل.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

المدير التنفيذى لصندوق النقد: تحقيق فائض أولى فى الموازنة تطور اقتصادى نوعى

أخبار الاقتصاد

البنك المركزى

البنوك المركزية الإفريقية




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة