طارق عامر: الرئيس السيسى اتخذ قرارا جريئا بحل الأزمات الاقتصادية لمصر

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن التحديات التى تواجه القارة الأفريقية تستحق النقاش خلال أعمال الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية وطرح الحلول الجذرية لها من خلال السياسات اللازمة لذلك، مؤكدا على أهمية معالجة مشكلة التضخم وخفض عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر، وبالتالى كان لابد من قرار جرىء اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإجراء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر لحل الأزمات الاقتصادية التى تواجه اقتصاد ومالية مصر.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته أمام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، أن مجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية مطالبا بعرض ومناقشة السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية لحل الأزمات التى تواجه اقتصاد العالم ومنها إجراءات الحماية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الإفريقية، ونتطلع كمحافظى بنوك مركزية إلى بذل الجهود والسياسات اللازمة لمستقبل آمن لشعوبنا.

ولفت محافظ البنك المركزى المصرى إلى أن التوجه الحالى فى مصر نحو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمى، مؤكدا أنه الطريق الوحيد لإحداث نقلة فى الاقتصاد هو العمل والجهد وقوة التحمل.

ويستضيف البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

ويأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.