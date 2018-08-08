طارق عامر: الاستثمار فى الجنيه فاق التوقعات و13 مليار دولار حصيلة سندات دولية

كتب سمير حسنى

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى، عن أن فاتورة الاستيراد وصلت فى العام 2016 إلى 80 مليار دولار فى ظل شح الموارد، متابعا: نستورد زيت طعام بـ 2 مليار دولار فى العام وذرة علف بـ 2 مليار، وقمح بـ 2 مليار، ولحوم بـ 1 مليار، وغاز ووقود بـ 14 مليار دولار، ولو مافيش عملة البلد كانت هاتعيش إزاى؟".

وشدد محافظ البنك المركزى فى لقاء مع قناة "اكسترا نيوز"، على أن مصر لم تسعى إلى صندوق النقد من أجل القرض ولكن من أجل شهادة الثقة التى يمنحها الصندوق، مؤكدا أن شهية استثمار الصناديق فى مصر أعلى من مثيلتها فى أمريكا الجنوبية.

وقال "عامر"، إن مصر حصلت على 13 مليار دولار فى شكل إصدار سندات دولية، فضلا عن 6 مليارات أخرى من صندوق النقد الدولى"، مشيرا إلى أن الاستثمار فى الجنيه المصرى فاق التوقعات".