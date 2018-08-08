طارق الخولى يتهم معصوم مرزوق بالتنظير لخراب الوطن وتحقيق مكاسب شخصية

كتبت: سمر سلامة

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب، إن الدعوة التى أطلقها السفير معصوم مرزوق خطأ شديد، ولا يجب إعطائها أى مقدار من الأهمية، قائلا:" البعض للأسف مفلس بدليل وينظر فى أمور تهدد أمن البلد، فرغم فشلهم فى تنظيماتهم السياسية والتجارب الانتخابية ولا يملك إلا التنظير فى خراب الوطن ".

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه الدعوات التى تتعلق بأمن واستقرار الدولة لا يمكن اعتبارها حرية رأى، فهناك حرية فى إبداء الآراء وانتقاد السياسات، مؤكدًا على أن معصوم يسعى لتحقيق مكاسب شخصية لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية العليا.

وتابع عضو مجلس النواب: "مرت مصر بمرحلة واستطاعت تحقيق نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية، بالإضافة إلى حربها ضد الإرهاب، ونجحت فى الحفاظ على تماسكها ولن يكون مقبولا أبدا المساس باستقرارها مرة أخرى"، مؤكدًا على أن الدعوة تفتح باب لكل المتربصين بمصر للعودة والتشكيك فى الدولة ومؤسساتها وثباتها ".