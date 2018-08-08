ضبط 900 مخالفة مرورية و40 دراجة بخارية خلال حملات مرورية قنا

قنا- وائل محمد

شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا حملات مرورية مكبرة استهدفت عددا من الميادين العامة لضبط المخالفات المرورية والدراجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين.







البداية بتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من يفيد شن حملة مرورية أسفرت عن ضبط 900 مخالفة مرورية تنوعت بين تجاوز حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية.



كما تمكنت الحملة من ضبط 40 دراجة بخارية بدون لوحات خلال الحملات المكبرة التى شملت الطرق السريعة وميادين المحافظة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.