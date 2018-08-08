video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:55 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 900 مخالفة مرورية و40 دراجة بخارية خلال حملات مرورية قنا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:36 م
ضبط 900 مخالفة مرورية و40 دراجة بخارية خلال حملات مرورية قنا حملة مرور - أرشيفية
قنا- وائل محمد
إضافة تعليق

شنت أجهزة الأمن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور قنا حملات مرورية مكبرة استهدفت عددا من الميادين العامة لضبط المخالفات المرورية والدراجات البخارية المخالفة لتفعيل القانون وضبط المخالفين.



البداية بتلقى اللواء مجدى القاضى، مدير أمن قنا، إخطارًا من يفيد شن حملة مرورية  أسفرت عن ضبط 900 مخالفة مرورية تنوعت بين  تجاوز حد السرعة، ومخالفات الوقوف بطريق الخطأ وتعطيل الحركة المرورية، وغرامات ونش، سحب تراخيص منتهية.
 

كما تمكنت الحملة من ضبط 40 دراجة بخارية بدون لوحات خلال الحملات المكبرة التى شملت الطرق السريعة وميادين المحافظة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مرور قنا يضبط 800 مخالفة مرورية متنوعة وسائقين

اخبار الحوادث

اخبار المرور

محافظة قنا

فحص المخدرات

اخبار محافظات

مرور قنا




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة