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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:17 م
خالد صلاح
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ضبط 654 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:31 م
ضبط 654 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية ببنى سويف مخالفات مرورية
بنى سويف أيمن لطفى
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تمكنت إدارة المرور ببنى سويف من ضبط وتحرير 654مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة شنتها بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى، وبإشراف من اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بنى سويف.

 

وقاد العميد حسام الشايب مدير إدارة المرور والمقدمان مدحت قرنى وكيل الإدارة وهشام مكى رئيس مباحث المرور، الحملة التى نفذت اليوم، الأربعاء، بمدينة بنى سويف العاصمة والمراكز الإدارية السبع للمحافظة، لضمان عدم استغلال السائقين للمواطنين برفع قيمة تعريفة الأجرة، وكذلك التصدى لكافة صور المخالفات الأخرى.


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