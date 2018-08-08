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ضبط 64 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 52850 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:59 ص
ضبط 64 سيارة ودراجة نارية وتحصيل 52850 جنيه خلال حملة مرورية بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق، وضبط تعريفة الركوب ومدى إلتزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات، ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 64 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير427 مخالفة على نموذج 125، وتحرير221 مخالفة انتظارخاطئ، وسحب 2 سيارة لتجاوز خط السير والتصالح فى 685 مخالفة فورية مقابل تحصيل 52850 ألف جنيه غرامات، تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.


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