video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 48 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:32 ص
ضبط 48 قضية تموينية بالمنيا خلال حملات رقابية حملات تموينية -أرشيفية
فريق المحافظات
إضافة تعليق

ضبطت مديرية التموين بالمنيا 48 قضية ، خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكونة من مفتشي إدارة الرقابة التموينية ومباحث التموين ، والتي تنظمها المديرية في إطار إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومتابعة المنشآت العامة وضبط الأسعار وقمع الغش والتدليس والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير محضر مخالف في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية، ومحضر في مجال متابعة ومراقبة السلع غير الغذائية.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير 16 محضر حيث تنوعت المخالفات مابين "عدم ممارسة النشاط على الوجه الأكمل، والتخزين في المكان غير المرخص لذلك، وعدم الإعلان عن أسعار ووصول المقررات التموينية".

وفي مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تم تحرير 30 محضر مخالف ما بين نقص بالوزن وقضايا تصرف وتجميع إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم الاحتفاظ بسجلات وقضايا توقف عن العمل بدون عذر، وأخرى متنوعة مابين "عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ـ عدم حمل شهادة صحية ـ عدم نظافة أدوات العجن".

وأضاف أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات، وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تموين المنيا تتسلم 10725 بطاقة "بدل تالف وفاقد وحديثة" بالمنظومة الجديدة

حملات رقابية

تموين المنيا

المنيا

اخبار المنيا

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة