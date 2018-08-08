video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:36 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 430 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بأسوان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:59 م
ضبط 430 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بأسوان حملة أمنية - صورة أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح
إضافة تعليق
أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن أسوان، على مروجى المخدرات وحائزى الأسلحة، عن ضبط 430 قرصا مخدرا بحوزة عاطلين، بجانب ضبط عدد من القضايا المرورية والتموينية وتنفيذ الأحكام.
 
ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط "حربى.ع" 50 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش 4 طلقات من ذات العيار 300 قرص مخدر، كما تم ضبط "السيد.م" 44 سنة عاطل وبحوزته 130 قرص مخدر وسلاح أبيض سكين.
 
وفى مجال ضبط القضايا التموينية، بإجمالى 20 قضية تموينية، ما بين سلع مهربة جمركيا ومخالفات المخابز البلدية، وبيع اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.
 
وفى مجال ضبط قضايا المرافق بإجمالى 335 مخالفة متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 443 حكما، وضبط  466 مخالفة مرورية متنوعة.
 
جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وتعليمات اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، وتحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 10 مطلوبين على ذمة قضايا جنائية خلال حملات أمنية بقنا

حمله امنيه

اقراص مخدره

اخبار الحوادث

اخبار مصر

اسوان




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة