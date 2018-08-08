ضبط 430 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

أسفرت حملة أمنية شنتها مديرية أمن أسوان، على مروجى المخدرات وحائزى الأسلحة، عن ضبط 430 قرصا مخدرا بحوزة عاطلين، بجانب ضبط عدد من القضايا المرورية والتموينية وتنفيذ الأحكام.

ففى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والمواد المخدرة، تم ضبط "حربى.ع" 50 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية خرطوش 4 طلقات من ذات العيار 300 قرص مخدر، كما تم ضبط "السيد.م" 44 سنة عاطل وبحوزته 130 قرص مخدر وسلاح أبيض سكين.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، بإجمالى 20 قضية تموينية، ما بين سلع مهربة جمركيا ومخالفات المخابز البلدية، وبيع اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وبيع سلع بأزيد من السعر الرسمى، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادة صحية.

وفى مجال ضبط قضايا المرافق بإجمالى 335 مخالفة متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 443 حكما، وضبط 466 مخالفة مرورية متنوعة.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وتعليمات اللواء نائل رشاد مدير أمن أسوان، وتحت إشراف اللواء إبراهيم مبارك مدير إدارة البحث الجنائى.