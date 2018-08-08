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ضبط 300 طن أرز و100 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:51 م
ضبط 300 طن أرز و100 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية حملة تموينية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط مصنع لتعبئة المواد الغذائية مجهولة المصدر وخالية من أى بيانات بدائرة مركز القناطر الخيرية وتم ضبط 300 طن أرز و100 طن سكر تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

 

ووجه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، تعليمات لضباط مباحث التموين بالقليوبية، بشن حملة لضبط مصانع السلع الغذائية المجهولة المصدر بنطاق مدينة القناطر الخيرية، حيث تم ضبط "خالد.ا" 33 سنة، مقيم القناطر الخيرية، لحيازته واستخدامه سلع غذائية مجهولة المصدر خالية من أى مستندات تفيد مشروعية حيازتهـــــا واستخدامه علامة تجارية غير مسجلة ( الماسة ) على أنه توكيل لتلك العلامة وتعبئتها داخل عبوات مثبت عليها تواريخ إنتاج وصلاحية بمعرفته وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وكذا حيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمى.

 

تم ضبط ( 5 ) رابطه أرز زنه الرابطه 20 كجم بإجمالى وزن 100 كجم منتهية الصلاحية، و ( 5 ) رابطة سكر زنه الرابطه 10 كجم باجمالى وزن 50 كجم منتهية الصلاحية.

 

ووجد بالمصنع ( 100 طن ) سكر معبأ داخل أكياس، والمعدات والآلات المستخدمة فى التصنيع ، 10 ماكينات تعبئه - عدد 3 ماكينه تغليف ، و 300 طن ارز تحت التعبئه ، وتحرر عن الواقعه المحضر رقم 27750 جنح مركزالقناطر الخيرية لسنه 2018، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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