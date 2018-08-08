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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:39 م
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ضبط 3 عاطلين سرقوا ٤ براميل مخلل وأجهزة من محل بحلوان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:32 م
ضبط 3 عاطلين سرقوا ٤ براميل مخلل وأجهزة من محل بحلوان سرقة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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تباشر نيابة حلوان الجزئية، تحقيقاتها مع ٣ عاطلين متهمين بسرقة أجهزة إلكترونية من محل مخلل بسوق المساكن الاقتصادية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان بلاغ ورد للعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، من صاحب محل مخللات بسوق المساكن الاقتصادية، يفيد اكتشافه سرقة "شاشة تليفزيون وماكينة تقطيع طعام و٤ براميل مخلل وكاميرات مراقبة" من داخل المحل.

وبإجراء رجال مباحث القسم التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ٣ عاطلين، وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

 

 


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