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ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة شاشات كمبيوتر من المعهد الأزهرى بالمشايعة فى أسيوط

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:01 ص
ضبط 3 أشخاص متهمين بسرقة شاشات كمبيوتر من المعهد الأزهرى بالمشايعة فى أسيوط المتهمين بسرقة 10 شاشات كمبيوتر من المعهد الأزهري
أسيوط ـ محمود عجمى
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ألقت أجهزة الأمن بمحافظة أسيوط، القبض على 3 أشخاص متهمين بسرقة 10 شاشات كمبيوتر من المعهد الدينى الأزهرى بقرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم.
 
 
كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من النقيب محمد عطية، رئيس مباحث مركز الغنايم، يفيد ورود بلاغ بسرقة عدد من شاشات الكمبيوتر بالمعهد الدينى الأزهرى بقرية المشايعة.
 
 
وبانتقال قوات الأمن برئاسة النقيب محمد عطية، رئيس المباحث، والضباط إسلام فزاع واحمد مختار ومحمود عاطف، معاونى، وعقب تقنين الإجراءات أسفرت التحريات عن أن وراء واقعة السرقة كل من "خالد.ص" وشهرته خالد الليبى 30 عامًا ومقيم أول أسيوط، مسجل خطر سرقات وتم اتهامه فى 4 وقائع سرقات، وشقيقة رمضان الليبى 25 عامًا، عامل ومقيم أول أسيوط، سبق اتهامه فى 4 وقائع سرقات، والاستعانة بسائق سيارة يدعى "ع.س-30عامًا- سائق" ومقيم قرية المشايعة.
 
 
باستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم المسروقات وهي عبارة عن 11 شاشة كمبيوتر وجهازين كمبيوتر تم استعادتهم فى أقل من 24 ساعة من البلاغ؛ و جاري تحرر المحضر اللازم، والعرض علي النيابة  لمباشرة التحقيقات.
 
 

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