ضبط 24 قضية مخدرات وسلاح نارى وتنفيذ أحكام بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن ضبط 24 قضية مخدرات وسلاح نارى، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما استهدفت الحملة مدينة 6 أكتوبر، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت عن ضبط 48 قضية تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وضبط بائعين بحوزتهم اسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى إغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

وأزال ضباط شرطة المرافق 540 مخالفة تعدى وإشغال طريق، كما تم ضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية بالهرم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.