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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:40 م
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ضبط 23 توك توك ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 46 ألف جنيه غرامات بالغربية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:13 م
ضبط 23 توك توك ودراجة نارية بدون لوحات وتحصيل 46 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد ماجد ناشد  مدير الإدارة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، بالاشتراك مع الأقوال الأمنية لإحكام الرقابة على الطرق وضبط تعريفة الركوب ومدى التزام السائقين بتنفيذها وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.

 

وأسفرت الحملة عن ضبط 23دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات، وتحرير 186مخالفة انتظار خاطئ وسحب 129رخصة قيادة وتسيير.

 

كما تم ضبط 7حالات قيادة تحت تأثير المخدر و18موقفا عشوائيا و16سائقا لعدم التزامهم بخط السير، وتحصيل 46 ألف جنيه غرامات تم التحفظ على السيارات والدراجات المضبوطة بحضانات المرور، وإخطار النيابة العامة.

 

 

 

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