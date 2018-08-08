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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:40 م
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ضبط 2167 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:25 م
ضبط 2167 مخالفة مرورية في حملة مكبرة بالفيوم مخالفات مرورية - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالي
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شنت أجهزة الأمن، بمحافظة الفيوم، حملة أمنية مكبرة، على مستوى مراكز المحافظة، ضبطت خلالها 5 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، و130 قضية تموين متنوعة ومجهولة المصدر.

كما ضبطت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قضية اتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، وقضيتي سلاح أبيض، و13 قضية متنوعة في مجال قضايا المسطحات، وقضية مقهى بدون ترخيص في مجال قضايا المصنفات الفنية.

كما ضبطت الحملة، 125 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، و2167 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 1026 حكم في مجال تنفيذ الأحكام، و438 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.

 

 


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