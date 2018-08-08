ضبط 19 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وفودو فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 19 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد ش" سن 38 عاطل ومقيم كفر حسن سعد دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 35 جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط "اسلام م"، سن 22 عاطل ومقيم الأمير دائرة قسم الخصوص وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 140 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد ا" سن 23 عاطل ومقيم بندر شبين القناطر دائرة المركز، و"فارس م"، سن 23 عاطل ومقيم حدائق القبة القاهرة، و"محمد أ"، سن 19 سائق توك توك ومقيم بندر شبين دائرة المركز وبحوزتهم كمية من مادة الاستروكس المخدرة تزن حوالى 205 جرام ومبلغ مالى 280 جنيها و3 هواتف محمولة حال استقلالهم مركبة توك توك (قيادة الثالث) بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.

وضبط "شاكر م"، سن 53 عامل بشركة ومقيم كفر طحا بشبين القناطر دائرة المركز وبحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول ومقص معدنى بقصد الاتجار ، وضبط "محمد ع"، سن 26 عاطل ومقيم الحميدة كفر عابد دائرة مركز طوخ، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 75 جرام ومبلغ مالى 70 جنيه وسلاح ابيض "مطواة" بقصد الاتجار.