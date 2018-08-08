video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 19 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وفودو فى حملة أمنية بالقليوبية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:17 م
ضبط 19 عاطلا بحوزتهم هيروين وحشيش وفودو فى حملة أمنية بالقليوبية اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط 19 عاطلا بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

أسفرت الحملة عن ضبط "محمد ش" سن 38 عاطل ومقيم كفر حسن سعد دائرة مركز طوخ وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 35 جرام ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار، وضبط "اسلام م"، سن 22 عاطل ومقيم الأمير دائرة قسم الخصوص وبحوزته كمية من الفودو المخدر تزن حوالى 120 جرام ومبلغ مالى 140 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد ا" سن 23 عاطل ومقيم بندر شبين القناطر دائرة المركز، و"فارس م"، سن 23 عاطل ومقيم حدائق القبة القاهرة، و"محمد أ"، سن 19 سائق توك توك ومقيم بندر شبين دائرة المركز وبحوزتهم كمية من مادة الاستروكس المخدرة تزن حوالى 205 جرام ومبلغ مالى 280 جنيها و3 هواتف محمولة حال استقلالهم مركبة توك توك (قيادة الثالث) بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر.

وضبط "شاكر م"، سن 53 عامل بشركة ومقيم كفر طحا بشبين القناطر دائرة المركز وبحوزته 60 قرص مخدر ومبلغ مالى 300 جنيه وهاتف محمول ومقص معدنى بقصد الاتجار ، وضبط "محمد ع"، سن 26 عاطل ومقيم الحميدة كفر عابد دائرة مركز طوخ، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 75 جرام ومبلغ مالى 70 جنيه وسلاح ابيض "مطواة" بقصد الاتجار.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 300 طن أرز و100 طن سكر مجهول المصدر داخل مصنع بالقليوبية

اخر الاخبار

اخبار الحوادث

اخبار مصر

امن القليوبية

الهيروين

الاستروكس

المواد المخدرة




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة