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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:39 م
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ضبط 13 تاجر مخدرات و773 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بطوخ وشبين القناطر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:10 م
ضبط 13 تاجر مخدرات و773 قرصا مخدرا فى حملة أمنية بطوخ وشبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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شنت مباحث القليوبية حمله مكبرة استهدفت البؤر الإجرامية فى شبرا الخيمة وقها وطوخ وشبين القناطر، أسفرت الحمله عن ضبط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم  773 قرصا مخدرا و500 جرام فودو واستروكس، وسلاح نارى وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، بشن حملات مستمرة على البؤر الإجرامية فى مناطق الوحده العربية فى شبرا الخيمة  وأبو الغيط فى القناطر ودجوى فى بنها لضبط ذيول التشكيلات العصابية وتجار المخدرات وحاملى الأسلحة النارية.
 
 
وتم استهداف تلك البؤر الإجرامية ”، وأسفرت الحمله عن ضبط 13 تاجر مخدرات بحوزتهم  773 قرصا مخدرا و500 جرام أستروكس، و300 جرام حشيش وهيروين، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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