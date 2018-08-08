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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:43 م
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ضبط نصف طن لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بشبرا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:41 م
ضبط نصف طن لحوم فاسدة فى حملة مكبرة بشبرا المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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وجه اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، بتشكيل لجنة مشكلة من وزارة التموين للتجارة الداخلية ومديرية الطب البيطرى لتمشيط المنطقة الغربية والشمالية للرقابة على محال بيع اللحوم.
 
 
شنت اللجنة حملة بالتنسيق مع مدير المتابعة الميدانية للمنطقة الغربية شاهين عبدالرحمن، وأسفرت عن ضبط ثلاجة ومفرمة بتقاطع شارع محمد الخلفاوى مع شارع طاهر الجزائرى بها 600 كيلو لحوم فاسدة متنوعة، حيث تم ضبط كميات من الكبدة الفاسدة والفراخ ومصنعات اللحوم وهياكل وجميع المنتجات غيرصالحة ومنتهيه الصلاحية.
 
 
نفذت الحملة برئاسة مدير المتابعه للمنطقة بالتنسيق مع رئيس حى الساحل وشرطة المرافق، وتم تشميع الثلاجة والمحل التابع لها ورفع المعدات التى تستخدم للتصنيع وإعدام مبدئى لسيارة المديرية بالفنيك وسيتم إعدامها بمحرقة مديرية الطب البيطري بالمجزر الآلى بالبساتين.

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