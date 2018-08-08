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ضبط مصنع بالخانكة لإنتاج محاليل طبية لمرضى الفشل الكلوى بدون ترخيص

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:45 م
ضبط مصنع بالخانكة لإنتاج محاليل طبية لمرضى الفشل الكلوى بدون ترخيص اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية مصنعا يروج محاليل طبية لمرضى الفشل الكلوي غير صالحة للإستخدام الآدمي، تم التحفظ على صاحب المصنع والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
وردت معلومات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، بقيام المدعو"محمد. م" 33عاما، مقيم  – دائرة مركز الخانكة بإنشاء مصنع بارض التبين خلف مركز الخانكة بدون ترخيص وباستخدام مواد كيماوية مجهولة المصدر لانتاج محاليل مصنع بترويج مواد كيميائية مجهولة المصدر لإنتاج محاليل طبية ونسبة إنتاجها لكبرى شركات الادوية ( شركة النصر للكيماويات الدوائية ) داخل عبوات كرتونية عليها علامات شركة النصر للكيماويات الدوائية وأسماء تجارية لكبرى شركات الادوية على خلاف الحقيقه مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين تمهيدا لبيعها وطرحها بالاسواق بقصد تحقيق ارباح طائله دون النظر لصحة المواطنين بالمخالفه القانون رقم 45 لسنه 1954 بشان ادارة المنشأت والمصانع بدون ترخيص وقرارات وزير الصناعة بالنسبة للمواصفات القياسية لانتاج الادوية المصرية . 
 
وقامت حملة تموينية بمداهمة المصنع بالاشتراك مع لجنه فنية من التفتيش الصيدلى أسفرت عن ضبط التالى:
 
 ( 1005 ) عبوة محاليل جراحية تستخدم فى الغسيل الكلوى -  ( 1050 ) زجاجة محلول وريدى ( 156 ) كيس مياه مقطرة للمضادات الحيوية منسوب صنعها لشركة النصر للكيماويات الدوائية.
 
وورد تقرير التفتيش الصيدلى يفيد أن المضبوطات غير صالحة للاستخدام الآدمى والمحلول الجراحى المستخدم فى الغسيل الكلوى غير مصرح تداولة للصيدليات العامة وبين المرضى ومصرح تداوله فقط للمستشفيات الحكومية التى تحتوى على وحدات غسيل كلوى والمضبوطات فى مكان تواجدها غير قانونى ويعرض مستخدمها للخطـــر، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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