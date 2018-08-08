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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:58 م
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ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة بالأقصر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:25 ص
ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية فى حملة مكبرة بالأقصر مستلزمات طبية - صورة أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، عن ضبط 500 قطعة وعبوات قسطرة طبية ومعقم طبى ومنظف ومعقم جروح وأدوات ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتشديد الرقابة على الأسواق والأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات أسفرت عن ضبط تلك القطع الطبية المنتهية الصلاحية التى تضر بالمواطنين، مؤكدا على استمرار الحملات لضبط المخالفات الطبية وغيرها، حيث تم تحرير فى تلك القضية المحضر رقم 11336 جنح القسم 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.

 


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