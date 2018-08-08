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ضبط مدير مطعم يجمع زيت الطعام المستخدم للطهى مرة أخرى بالإسكندرية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:59 ص
ضبط مدير مطعم يجمع زيت الطعام المستخدم للطهى مرة أخرى بالإسكندرية زيوت فاسدة - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغير صالحة للاستهلاك الآدمى وضبط الأسواق، ووردت معلومات بقيام أحد المطاعم بتجميع زيوت الطعام المستخدمة فى طهى الطعام مرة آخرة بمطعمه.
 
 

وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، اخطارا بورود معلومات لضباط الإدارة، مفادها قيام "ج ا س" 60 سنة، المدير المسئول عن مطعم كائن بدائرة قسم مينا البصل، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع زيوت الطعام السابق استعمالها، وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، فى عملية إعداد المأكولات بمطعمة.

 

وتم استهداف المطعم، بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا"، وضبط المتهم المذكور، وضُبط 1.080 طن من زيت الطعام، وتم التحفظ على المضبوطات، و تحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وتم ضبط، "ر ج ع" 42 سنة، المدير المسئول عن مصنع " بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة السكر مجهول المصدر داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية.

 

وتم استهداف المصنع، وضبط المتهم المذكور، وضُبط 1.300 طن من السكر، وكمية من العبوات الفارغة، مدون عليها بيانات تجارية وهمية، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة.


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