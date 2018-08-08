ضبط مدرس زور أوراق قبول 268 طالبا مقابل 5 آلاف جنيه من كل شخص فى سوهاج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير استمارات بيانات عدد من الطلاب غير المقيدين بمدارس الثانوية الصناعية تمهيداً لتقدمهم لأداء الامتحانات.

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام "محمد .ع.أ" معلم أول بإحدى مدارس الثانوية الصناعية بمنطقة دار السلام بمحافظة سوهاج و"فتحى .ع.ب" رئيس مخازن الإدارة التعليمية بدار السلام، مقيمان بمحافظة سوهاج بالتلاعب والتزوير فى استمارات بيانات الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات دبلوم الصنايع ممن ليس لهم الحق فى آداء الامتحانات بإحدى المدارس الثانوية الصناعية بدار السلام وذلك بإضافة ( 268) طالب لم يؤدوا الامتحانات بالصف الأول والثانى الثانوى الصناعى وغير مقيدين بالمدرسة ولا توجد أسماؤهم بنتائج الأعوام السابقة وإدراجهم ضمن المتقدمين لامتحانات الدبلوم لعام 2018.

وتأكد ذلك بسؤال أعضاء لجنة المتابعة وتقويم الأداء بالإدارة التعليمية بدار السلام وبسؤال أحد أولياء أمور الطلاب قرر بقيام المتحرى عنه الثانى بالتحصل منه على مبلغ 5 آلاف جنيه نظير إدراج ابنه لأداء امتحان الدبلوم لعام 2018 على الرغم من حصوله على الشهادة الإعدادية عن العام الدراسى 2016/ 2017، وباستدعاء المذكورين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات وجمع المعلومات اعترفا بارتكابهما للواقعة على النحو المُشار إليه مقابل حصولهم على مبالغ مالية ما بين (5,000) خمسة آلاف جنيه إلى (10,000) عشرة آلاف جنيه من كل طالب تقاسموها فيما بينهم، وام الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم وتكثيف الحملات لضبط الخارجين على القانون خاصة فى مجال مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية واستخدامها والفساد الوظيفى بشتى صورها .