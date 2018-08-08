ضبط محصل كهرباء لإختلاسه 131 ألف جنيه من عهدته بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

ألقي قسم شرطة الكهرباء بالشرقية، اليوم، القبض علي محصل كهرباء بقطاع وسط الشرقية، لقيامه بإختلاس 131 ألف جنيه من العهدة المسئول عنها، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه.

تلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام قسم شرطة الكهرباء بالشرقية، بضبط " ش ف ف" 44سنة مقيم دائرة قسم ثاني الزقازيق، محصل كهرباء بقطاع وسط الشرقية، لقيامه بتبديد العهدة المسئول عنها وقدرها 131ألف جنيه ، وتم إكتشاف الواقعة، من قبل الكهرباء، وبسؤاله عن المبلغ أقر أنه سرق منه أثناء ذهابه إلي جسر السويس بالقاهرة منذ أسبوع، ولم يقم بتحرير محضر بالواقعة أو إخطار جهة عمله.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 12371 جنح قسم ثاني الزقازيق، وبالعرض علي نيابة قسم ثاني الزقازيق، طلبت تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة.