ضبط محام وضابط سابق وأمين شرطة بالمعاش لسرقتهم "صينى" فى المعادى

كتب على عبد الرحمن

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على محامى، وضابط شرطة متقاعد، وأمين شرطة بالمعاش، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة الكترونية وطبنجة مرخصة، من شخص صينى الجنسية مقيم بمنطقة المعادى.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من محامى السفارة الصينية بالقاهرة يفيد تعرض أحد مواطنيها المقيم بالقاهرة ويدعى "يونج يانج" وشهرته "محمد الصينى"، للسرقة على يد 3 أشخاص أحدهم محامى.

بالانتقال وسؤال المجنى عليه، أكد أن أحد الأشخاص مدين له بمبلغ مالى، وفوجئ بثلاثة أشخاص يدخلون شقته ويهددونه بالتنازل عن المبلغ وتسوية الخلافات المادية، وحال محاولته استخراج طبنجته الخاصة استولوا منه على الطبنجة وجهاز أيباد وهاتفى محمول ومبلغ مالى 100 دولار و2300 جنيه مصرى.

وتابع المجنى عليه فى أقواله:" بعد ذلك أعطانى أحدهم كارته الشخصى، وقال إنه محامى وطلب منى إنهاء الخلافات المالية التى بينى وبين أحد الأشخاص ويدعى "إبراهيم" وبعد ذلك توجهت للسفارة للإبلاغ عما حدث".

وعلى الفور تم تقنين الإجراءات الأمنية وضبط المحامى وتبين أنه يدعى "ع.ف" واعترف بارتكاب الواقعة لإجباره عن التنازل عن المبلغ المالى الذى يدين به لموكله، واستعنت بكل من:"ع.ع" أمين شرطة بالمعاش، و"س.م" ضابط بالمعاش، فتم ضبط باقى المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.