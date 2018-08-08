video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط محام وضابط سابق وأمين شرطة بالمعاش لسرقتهم "صينى" فى المعادى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:52 م
ضبط محام وضابط سابق وأمين شرطة بالمعاش لسرقتهم "صينى" فى المعادى حملة أمنية-أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على محامى، وضابط شرطة متقاعد، وأمين شرطة بالمعاش، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية وأجهزة الكترونية وطبنجة مرخصة، من شخص صينى الجنسية مقيم بمنطقة المعادى.
 
 
البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من محامى السفارة الصينية بالقاهرة يفيد تعرض أحد مواطنيها المقيم بالقاهرة ويدعى "يونج يانج" وشهرته "محمد الصينى"، للسرقة على يد 3 أشخاص أحدهم محامى.
 
 
بالانتقال وسؤال المجنى عليه، أكد أن أحد الأشخاص مدين له بمبلغ مالى، وفوجئ بثلاثة أشخاص يدخلون شقته ويهددونه بالتنازل عن المبلغ وتسوية الخلافات المادية، وحال محاولته استخراج طبنجته الخاصة استولوا منه على الطبنجة وجهاز أيباد وهاتفى محمول ومبلغ مالى 100 دولار و2300 جنيه مصرى.
 
 
وتابع المجنى عليه فى أقواله:" بعد ذلك أعطانى أحدهم كارته الشخصى، وقال إنه محامى وطلب منى إنهاء الخلافات المالية التى بينى وبين أحد الأشخاص ويدعى "إبراهيم" وبعد ذلك توجهت للسفارة للإبلاغ عما حدث".
 
 
وعلى الفور تم تقنين الإجراءات الأمنية وضبط المحامى وتبين أنه يدعى "ع.ف" واعترف بارتكاب الواقعة لإجباره عن التنازل عن المبلغ المالى الذى يدين به لموكله، واستعنت بكل من:"ع.ع" أمين شرطة بالمعاش، و"س.م" ضابط بالمعاش، فتم ضبط باقى المتهمين واعترفوا بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مديرى أفرع بشركة مجمعات استهلاكية لاختلاسهما بضائع بقيمة 300 ألف

القبض على صاحب شركة هارب من 68 حكما بإجمالى 106 سنوات حبس بمصر الجديدة

سرقه صينى بالمعادى

السفاره الصينيه

اخبار مصر اليوم

اخبار الجريمه

اخبار الحوادث




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة