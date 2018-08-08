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ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بقنا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:28 م
ضبط عاطل بحوزته كمية من الحشيش والأقراص المخدرة بقنا مخدرات - أرشيفية
قنا - وائل محمد
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تمكنت أجهزة الأمن من بقنا من  ضبط  عاطل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عدد من المتعاطين بعد إعداد كمين  لضبطه خلال الحملات الأمنية  لضبط الخارجين على القانون.

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد  جرجس ك. ل37 سنة مقيم بدائرة قسم شرطة قنا حال استقلاله السيارة رقم ص أ ب 7617 بدائرة قسم شرطة قنا وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 150 جراما، 200 قرص مخدر قبل ترويجها على عدد من المتعاطين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم واعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الإتجار وباشرت النيابة التحقيقات.

 


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