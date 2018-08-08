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ضبط عاطلين هاربين لقيامهما بتصوير وابتزاز أنثى بطوخ

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:04 م
ضبط عاطلين هاربين لقيامهما بتصوير وابتزاز أنثى بطوخ حبس
القليوبية نيفين طه
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ألقت مباحث مركز شرطة طوخ، القبض على عاطلين هاربين  لقيامهما بتصوير وابتزاز أنثى، وتم التحفظ على المتهمين وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة طوخ، باختباء عاطلين بدائرة المركز هاربين من قرار للنيابة العامة بضبطهما لاتهامهما بقضية تصوير وابتزاز أنثى.

وتمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب يوسف شعيب معاون مباحث مركز طوخ، من ضبطهما وهما "محمد. ط" 23 سنة، عاطل، و"بلال.ا" 26سنة، عاطل، ومطلوب ضبطهما وإحضارهما في القضية رقم 5252  لسنة 2018م إداري مركز طوخ – بتصوير أنثى وابتزازها، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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