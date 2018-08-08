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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:36 م
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ضبط طالب لقيامه بطعن زميله بمطواة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمنوفية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 05:29 م
ضبط طالب لقيامه بطعن زميله بمطواة بسبب خلافات على أولوية المرور بالمنوفية حبس
المنوفية _ محمد فتحى
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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة أشمون من ضبط طالب لقيامه بالتعدى على زميله بمطواة بسبب خلافات على أولوية المرور، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مديرأمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بتمكن الرائد أحمد الشافعى رئيس مباحث مركز أشمون، من ضبط "ا ي ا "طالب ومقيم دائرة المركز المتهم فى واقعة التعدى على "ط ع ا "طالب ومقيم دائرة مركز شبين الكوم وإصابته بجرح نافذ وتجمع دموى بالصدر) وتوفى متأثراً بإصابته وذلك على إثر خلفات على أولوية المرور بدائرة المركز وبإرشاد المتهم تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة (مطواه)، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.


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