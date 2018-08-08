ضبط صاحب سوبر ماركت بالشرقية تسبب فى إصابة 14 شخص بتسمم

الشرقية- فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الصالحية الجديدة بالشرقية، اليوم، القبض علي مالك سوبر ماركت، ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، علي خلفية تسمم 14 شخص، أثر تناولهم وجبة جبنه رومي، من محله، وبعرضه علي النيابة العامة بالحسينية، قررت برئاسة عمرو الباز، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حجزه علي ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات مباحث التموين.

تلقي اللواء عبد الله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مستشفي الصالحية، بوصول 14 مواطن من مختلف الأعمار من أبناء مدينة الصالحية الجديدة لإصابتهم بإشتباه نزلات معوية إثر تناولهم لوجبات غذائية متنوعة مما تسبب في إصابتهم بألام بالبطن، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4436 لسنة 2018 جنح قسم الصالحية الجديدة.

وتبين من التحريات تناولهم وجبة جبنة رومي، تم شرائها من سوبر ماركت، مملوك الإخوانى وبسؤال المصابين إتهموا " بلال م ال ال" إخوانيإبن صاحب المحل، ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.