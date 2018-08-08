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ضبط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:35 م
ضبط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل أموال مضبوطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أشرف.د.م، " مدير إحدى شركات السياحة، سبق اتهامه فى 7 قضايا "تبديد، شيكوالمطلوب ضبطه فى قضية "شيكات" - بممارسة نشاطا احتيالياً فى مجال النصب والاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج مُستغلاً طبيعة عمله كمدير إدارى بشركة سياحة، وقيامه بالإعلان عن تواإرساءفر فرص عمل بالدول العربية بمهن مختلفة ومرتبات مجزية والتقابل مع ضحاياه بمقر الشركة دون علم أصحابها بنشاطه الإجرامى وتزويره تأشيرات دخول إلكترونية بأسماء ضحاياه منسوب صدورها إلى بعض الدول العربية مقابل حصوله على مبالغ مالية .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المتهم بمحل إقامته بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وعُثر بمسكنه على (جوازات سفر خاصة بضحاياه، تأشيرات دخول إلكترونية لبعض الدول العربية بأسماء أشخاص محددين "مزورة بالكامل"، مجموعة من الحوالات البريدية من بعض ضحاياه لصالحه بلغت (120 ) ألف جنيها، كمية كبيرة من المستندات الخاصة بضحاياه،  وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

 

وتم الاستدلال إلى عدد من بعض ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب وإحــتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبلغ (17) ألف جنيهاً من كل منهم بزعم تمكينهم من السفر للعمل بالخارج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

 


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