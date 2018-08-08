ضبط شخصين بحوزتهما كيلو وربع هروين فى كمين ببلبيس بالشرقية.. صور

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط وحدة مرور بلبيس بالشرقية، من ضبط شخصين بحوزتهما كيلو وربع هروين؛ وذلك فى كمين أمنى بطريق "بلبيس- القاهرة"، تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

وتلقى اللواء عبدالله خليفة، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن الرائد محمد ماهر، رئيس وحدة المرور ببلبيس وبإشراف اللواء رضا فوزى مدير إدارة المرور، والرائد هيثم تهامى رئيس مباحث المرور من ضبط كلًا من "محمود.س.ع" 19 سنة، مقيم التل الكبير محافظة الإسماعيلية، و"رضا.ف"، 24 سنة، أثناء استقلالهم سيارة تسيرعكس الاتجاه، قبل دخولهم على الكمين شك الرائد محمد ماهر بهم وبتفتيش السيارة، وجد بحوزتهما كيلو وربع هيروين خام.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.