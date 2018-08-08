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ضبط سيدة استولت على 3 ملايين جنيه من أشخاص بزعم توظيفها بالإسكندرية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:45 ص
ضبط سيدة استولت على 3 ملايين جنيه من أشخاص بزعم توظيفها بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، من ضبط سيدة استولت على مبالغ مالية من آخريات، بزعم توظيفها فى الأنشطة التجارية، مقابل مبالغ مالية يتم منحها لهم، ولكنها تهربت فى الشهور الأخيرة.
 
البداية، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، بحضور "ه ا م" 40 سنة، بدون عمل، و9 آخرين، وبصحبتهم "ع ع ع" 38 سنة، بدون عمل، مقيمة بذات العنوان، وقرروا بقيام الأخيرة بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 3245000 جنيه، بزعم توظيفها في أنشطة تجارية مختلفة، مقابل نسبة ربح متغيرة، وانتظمت في الدفع لعدة أشهر، ثم تهربت وامتنعت عن سداد أصول المبالغ التي تحصلت عليها.
 
وبمواجهة المتهمة، اعترفت وأبدت استعدادها لرد تلك المبالغ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة.

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