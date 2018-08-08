ضبط سيارة تلقى بمخلفات ناتجة عن عمليات تنقيب البترول على طريق الحامول

كفر الشيخ – محمد سليمان

قالت المهندسة عايده ماضي ،رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ ، أن اللجنة الخماسية تمكنت من ضبط سياره نقل تلقى بمخلفات ناتجة عن عمليات تنقيب البترول تحتوي على مواد كيميائية خطره ومعادن ثقيله ضارة بالصحة العامة والبيئة والزراعات على طريق" الحامول بلطيم "،وحررت اللجنة المحضر الازم ،وجاري العرض على النيابة العامة .

وأضافت ماضي، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة الخماسية تمكنت خلال حملتها على الأسواق بالحامول من إعدام ١٥ كيلو مواد غذائية متنوعه" جبن وحلويات"،لوجود عفن وسوس بها ،وضبط ٣ أحراز لحوم بيضاء بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وتحرير٤ محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص .

