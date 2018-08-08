ضبط ربة منزل وعاطل بكمية من الأقراص المخدرة فى شبرا الخيمة

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط ربه منزل وعاطل بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للرائد أحمد عسر رئيس مباحث قسم شرطة أول شبرا الخيمة، بتردد ربة منزل وعاطل على دائرة القسم وترويج الأقراص المخدرة.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبليه مدير أمن القليوبية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب محمد عاصى معاون مباحث القسم وتم ضبطهما وهم "صابرين. ح" 59عاما وشهرته ام حسن، و"عمرو. م" 26سنة، عاطل بحوزتهما ( 130 ) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 275 جنيها وعدد 2 هاتف محمول، بقصد الاتجار مخدر ومبلغ مالى 275 جنيها وعدد 2 هاتف محمول بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15485/562 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.