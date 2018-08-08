ضبط ثلاثة عاطلين بكمية من مخدر الاستروكس بشبين القناطر

القليوبية نيفين طه

ألقت مباحث مركز شرطة شبين القناطر القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وردت معلومات سرية للمقدم أحمد عبدالمنعم رئيس مباحث مركز شبين القناطر، مفادها قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى ترويج مخدر الأستروكس على عملائهم بدائرة المركز.

تم عرض المعلومات على اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية وبعد تقنين الإجراءات، قامت قوه أمنية بقيادة النقيب أيمن سالم معاون مباحث المركز وتم ضبط المتهمين وهما "محمد. ا" 23 سنة عاطل، وفارس. م "23 سنة عاطل، ومحمد. ا" 19 سنة سائق توك توك .

وضبط بحوزتهم كمية من الأستروكس المخدر تزن حوالى 205 جرامات ومبلغ مالى 280 جنيها 3 هواتف محمول حال استقلالهم مركبة توك توك ( قيادة الثالث ) بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1591 لسنة 2018م جنح مركز شبين القناطر وتولت النيابة التحقيق