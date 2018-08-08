ضبط تاجر دقيق لبيعه 20 جوال فى السوق السوداء

الإسكندرية – أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الأسواق، أسفرت عن ضبط "ع م ع" 36 سنة، تاجر دقيق بدائرة قسم برج العرب، بالاشتراك مع مفتشي التموين والتجارة الداخلية، لمزاولته نشاطا تجاريا غير مشروع في مجال الإتجار بالسلع التموينية المدعمة، وضُبط 20 جوال دقيق بلدي مدعم جمعها بدون وجه حق بقصد الإتجار بها في السوق السوداء، وتحرر المحضر جنح قسم برج العرب، وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال ضبط السلع مجهولة المصدر، تم ضبط "ع ر م" 48 سنة، صاحب محل لبيع الخردوات بدائرة قسم ثان الرمل، لحيازته وعرضه للبيع "461" علبة سجائر أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة.

وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي، تم ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي "سجائر "، وفي مجال إدارة المنشآت بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم ضبط 6 قضايا إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص.

وفي مجال عدم حمل شهادة صحية، تم ضبط 10 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، وتم ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة.