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ضاحى خلفان: قطر فجرت عداوتها ولا تهاون فى انتهاك أمننا القومى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:36 ص
ضاحى خلفان: قطر فجرت عداوتها ولا تهاون فى انتهاك أمننا القومى ضاحى خلفان
كتب محمد عبد العظيم
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واصل ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، هجومه على النظام القطرى، فى ظل الأخطاء والحماقات التى يرتكبها النظام الحاكم، وإصراره على التدخل فى شئون الدول، مؤكدا أنه لن نتهاون فى انتهاك قطر لأمننا القومى مهما كان ذلك.

ووصف "خلفان" قطر بأنها فجرت فى عداوتها لأقرب الأقربين، وأنه لا خير فيها تحت قيادة الحمدين، مشددا على أنها أصبحت مفلسة شعبيا فى الخليج، ومفلسة عربيا فى الوطن العربى، خاصة مع اكتشاف دور مخبريها.

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وطالب قائد شرطة دبى السابق، أبناء الشعب السعودى والإماراتى والبحرينى، بأن يطالبوا حكامهم  بالتصويت على قبول أو رفض قطر الحمدين فى مجلس التعاون الخليجى.  

يذكر أن ضاحى خلفان قائد شرطة دبى السابق، قد هاجم كذلك النظام القطرى لمنعه الحجاج القطريين من أداء فريضة الحج، بعد مقاطعة الدول العربية لها، مؤكدا أن حرية العبادة حق من حقوق الإنسان.

 

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