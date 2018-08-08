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صور.. وكيل كهرباء الأقصر يتفقد أعمال تحسين الشبكات بشارع خالد بن الوليد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:33 ص
صور.. وكيل كهرباء الأقصر يتفقد أعمال تحسين الشبكات بشارع خالد بن الوليد وكيل كهرباء الأقصر يتفقد أعمال تحسين الشبكات بشارع خالد بن الوليد
الأقصر – أحمد مرعى
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تفقد المهندس حجاج عبده وكيل وزارة الكهرباء، رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أعمال تدعيم مرفق الكهرباء بشارع خالد بن الوليد، التى تجرى لتحسين أداء شبكات الجهد المتوسط لضمان استمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين، بتكلفة تبلغ 6 ملايين جنيه تقريباً، وذلك بناء على توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بإحلال وتجديد شبكات المرافق بشارع خالد بن الوليد تزامناً مع أعمال التطوير التى تتم بالشارع الذى يعد من أهم الشوارع السياحية بالمدينة، والتأكيد على ضرورة التنفيذ بكل دقة طبقاً للمواصفات الفنية المعمول بها.
 
وقال وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء 2 مغذى جديد من لوحة توزيع العوامية جهد 11 ك.ف بطول 2 كم، وهذه المغذيات تساهم فى إعادة وتوزيع الأحمال بين المغذيات بعضها البعض مما ينتج عنه استقرار التغذية الكهربائية لمناطق جنوب المدينة التى تغذى من هذه المغذيات.
 
وأضاف المهندس حجاج عبده فى بيان صحفي، أنه تم إحلال وتجديد 4 مغذيات جهد متوسط بطول 4 كم، ما يساهم فى استقرار التغذية الكهربية للحد من الأعطال للمناطق التى يتم تغذيتها من هذه المغذيات بوسط وجنوب مدينة الأقصر.
 
 
وكيل كهرباء الأقصر يتفقد أعمال تحسين آداء الشبكات بشارع خالد بن الوليد
وكيل كهرباء الأقصر يتفقد أعمال تحسين الشبكات بشارع خالد بن الوليد

جانب من متابعة المهندس حجاج عبده لتدعيم خطوط الكهرباء
جانب من متابعة المهندس حجاج عبده لتدعيم خطوط الكهرباء

استمرار رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد قبل الموسم السياحي
استمرار رفع كفاءة شارع خالد بن الوليد قبل الموسم السياحي
 
 

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