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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:17 م
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صور .. وفد من قناصل دول العالم في زيارة البطريركية بالإسكندرية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:17 م
صور .. وفد من قناصل دول العالم في زيارة البطريركية بالإسكندرية الوفد الدبلوماسى
الإسكندرية جاكلين منير
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إستقبل  القمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية ، وفد رفيع المستوى لعدد من قناصل دول العالم بالإسكندرية في زيارة رسمية ، وذلك بمقر البطريركية بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية، وحضر اللقاء القمص رويس مرقس والقس بولس عوض والقس صموئيل ميلاد و نادر مرقس مسئول العلاقات العامة بالبطريركية وعضو المجلس الملى.
 
وقام الوفد  خلال الزيارة بتفقد الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة في إفريقيا تفقدوا فيها أنحاء الكاتدرائية والمقصورة الأثرية الموجود بها رأس القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية.
 
و رحب القمص إبرام إميل  بالحضور وتحدث عن دور الكنيسة الوطني علي كل المستويات وان الكنيسة مؤسسة روحية خدمية تخدم كل الناس باختلاف طوائفهم وعقائدهم وعن تحديات المرحلة القادمة.
 
كما كرمت البطريركية أيضا عدد من القناصل الذين أنهوا خدمتهم بالإسكندرية وهم سيردار بلنتيب القنصل العام لدولة تركيا،  و نبيل حجلاوي القنصل العام لدولة فرنسا ، و إيمانويل كاكافيلاكيس القنصل العام لدولة اليونان ، وعبد الحليم عمر محمد نور قنصل دولة السودان.
 
وقدم الوكيل البابوى الدروع التذكارية لهم تقديرا لدورهم و تكريما لهم علي انتهاء خدمتهم بالإسكندرية،  كما قدم أيضا قنصل السودان عبد الحليم عمر هدية تذكارية من القنصلية السودانية للبطريركية.
 
 
1 الوفد الدبلوماسى
الوفد الدبلوماسى

2 تكريم القنتصل
تكريم القنصل

3 التكريم بالدروع
التكريم بالدروع

 


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