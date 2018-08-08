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صور.. وصول نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف للمشاركة فى اجتماع "الوطنية للصحافة"

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:45 م
صور.. وصول نقيب الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف للمشاركة فى اجتماع "الوطنية للصحافة" وصول رؤساء تحرير الصحف
كتب محمد السيد - تصوير كريم عبد العزيز
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وصل منذ قليل، الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين والكاتب الصحفى وجدى زين الدين رئيس تحرير جريدة الوفد والكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير جريدة اليوم السابع، إلى مقر الهيئة الوطنية للصحافة، للمشاركة فى اجتماع الهيئة برؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة، لمناقشة الزيادات الكبيرة فى أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية فى ظل الظروف الراهنة.

 

كما وصل الكاتب الصحفى عمرو الليثى رئيس تحرير جريدة الخميس ومجدى سبلة رئيس مجلس ادارة مؤسسة دار الهلال و نبيل زكى و سعيد عبده رئيس مجلس إدارة دار المعارف و المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس مجلس إدارة روزاليوسف وسعد سليم رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع النشر 

 

كانت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر،قد وجهت الدعوة لرؤساء مجالس إدارة الصحف القومية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية الخاصة لحضور اجتماع فى تمام الساعة الثانية عشر من ظهر اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة لمناقشة الزيادات الكبيرة فى أوراق الصحف وأسعار طباعة الصحف المصرية فى ظل الظروف الراهنة.

 

وأشارت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الحفاظ على الصحافة المصرية العريقة، وبحث اتخاذ حلول بديلة للحفاظ على هذه الصناعة الضخمة التى تمتلك مصر فيها كل أدوات الريادة واستمرار للدور التنويرى الذى تلعبه الصحافة المصرية.

 

ولفتت الهيئة الوطنية للصحافة على لسان رئيسها كرم جبر، إلى أنه تم التواصل مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة و تحرير جريدة اليوم السابع وعبد المنعم سعيد رئيس مجلس إدارة المصرى اليوم وعادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر وعصام كامل رئيس تحرير فيتو ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، وأنه سيتواصل مع جميع رؤساء تحرير الصحف الخاصة لحضور الاجتماع، بالإضافة إلى رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


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